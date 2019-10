L'Area EXPO di Milano tra pochi giorni ospiterà il più grande raduno di Abarth d'Europa

Tutto pronto per il più grande evento dedicato agli appassionati di Abarth, il prossimo 5 e 6 ottobre il Milano Innovation District (MIND) ospiterà gli Abarth Days 2019. L'Area Expo ospiterà auto Abarth, sia moderne che d'epoca, provenienti dai collezionisti di tutta Europa. Ci si aspetta il raduno più grande del continente.

Del resto, gli Abarth Day di quest'anno cadono in concomitanza con i 70 anni di Abarth. Saranno la degna conclusione di un percorso di celebrazioni e mostre durato tutto l'anno, e partito con la presentazione di alcuni modelli in edizione speciale per l'anniversario.

Durante la manifestazione sarà possibile prenotarsi per i Test drive in pista e su strada, guidando assieme ad un pilota collaudatore di Abarth per dare il massimo consentito dalle grintose auto dello Scorpione. Saranno anche esposte diverse auto che hanno fatto la storia di Abarth, brand che continua a meravigliarci ininterrottamente dal 1949 ad oggi.

Ci sarà poi anche un'area acrobatica, dove gli stuntman inforcheranno le loro bmx per regalare al pubblico evoluzioni mozzafiato. Abarth spera di battere il record dell'anno scorso, quando agli Abarth Days del 2018 si presentarono 4.000 fan, per un totale di 3.000 test drive.

Ovviamente l'attenzione è tutta rivolta verso la pista lunga quasi 3 Km, che si dirama per tutto il nuovo Parco della scienza, del sapere e dell'innovazione.

Ci sarà anche un'area Entertainment con le postazioni di Sim-Racing e la possibilità di guidare delle Abarth telecomandate. Spazio anche ai collezionisti, con lo stand Abarth Authentic Accessories e diversi negozi dove acquistare merchandising.

Tutte le info, oltre che la biglietteria online per acquistare il biglietto, a questo link.