Area B di Milano a pagamento: il Comune pensa di spingere l'auto in condivisione

La mobilità del Comune di Milano cambierà moltissimo nei prossimi mesi. Già sappiamo che l'Area C centrale di Milano diventerà più severa a partire dal prossimo 1 ottobre, ora però arrivano notizie di una possibile Area B a pagamento.

Si tratta di una ZTL davvero molto estesa che ricopre tutto il territorio di Milano Città, escludendo l'hinterland, che oggi serve soprattutto a tenere fuori da Milano i veicoli più inquinanti e ingombranti. Il Comune a tal proposito sta pensando a un modo per far pagare un ticket d'ingresso, poiché proprio l'Area B sembrerebbe essere colpevole di portare maggiormente smog, traffico e sosta nella città di Milano, poiché coinvolge moltissimi pendolari ogni giorno.

Da qui l'idea di proporre una sorta di pedaggio a chi entra in città da fuori, andando però a incentivare l'utilizzo dell'auto in condivisione. Questo perché l'obiettivo del Comune di Milano è ridurre il numero di auto che entrano in città, di certo non le persone - che quasi certamente arrivano per motivi di lavoro nella maggior parte dei casi.

Queste le parole di Enrico Fedrighini, che assieme a Carlo Monguzzi ha proposto l'emendamento: "Non vogliamo assolutamente battere cassa, vogliamo ridurre il traffico, la sosta e le emissioni inquinanti su un'area molto vasta, quella maggiormente popolata. Avremo effetti anche sulla riduzione del traffico su scala metropolitana". Il tema dell'auto in condivisione poi è molto caro a Fedrighini, che già quando era assessore nel Municipio 8 aveva avviato una sorta di sperimentazione per spingere la pratica. In sostanza i vantaggi si verificano se in auto ci sono almeno due persone a bordo, ottenendo il parcheggio gratuito presso i parcheggi d'interscambio. Non sappiamo se l'incentivo verrà proposto allo stesso modo in Area B ma potrebbe essere...

