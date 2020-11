Arcimoto vola in borsa: +69% in un giorno grazie al suo tre ruote elettrico

Se i titoli petroliferi sono ormai “finiti”, come ha detto Jim Cramer in diretta TV qualche tempo fa, quelli elettrici stanno riscontrando crescite esponenziali. Su Tesla, appena entrata nell’indice S&P500, potrebbe aver messo gli occhi anche Warren Buffett, nel frattempo l’americana Arcimoto ha guadagnato il 69,49% in una sola giornata.

Il balzo del titolo FUV (questa la sigla di Arcimoto al Nasdaq) riguarda solo la giornata di giovedì 19 novembre, dall’apertura di lunedì 17 novembre però la società ha registrato un +100% - e questo lo si deve al prodotto di punta della società, chiamato non a caso FUV. Un acronimo per indicare un Fun Utility Vehicle, uno speciale veicolo di micromobilità a tre ruote che sembra essere particolarmente stabile su strada e divertente da guidare.

Può raggiungere la bellezza di 121 km/h, che per un dispositivo del genere non è affatto male come picco, la sua autonomia stimata invece è pari a 165 km circa. Incredibile poi il rapporto MPGe, che calcola le “miglia per gallone” traslate in campo elettrico: ben 173.7, il che rende il FUV di Arcimoto uno dei prodotti elettrici più efficienti del mercato attuale.

Non sorprende dunque il suo successo: il balzo in alto in borsa di Arcimoto è dovuto anche agli ottimi ricavi del terzo trimestre 2020, pari a 683.895 dollari. Vi sembrano “pochi”? Nel terzo trimestre del 2019 la compagnia aveva ricavi pari a 33.311 dollari, li che significa che in 12 mesi c’è stata una crescita del 20x. Se lo scorso anno venivano prodotti 56 FUV a settembre, quest’anno la produzione è salita a 136 e la società sta investendo per aumentare i volumi. L’obiettivo? Produrre 50.000 veicoli all’anno, motivo per cui la compagnia sta cercando di allearsi con la leggenda di Detroit Munro & Associates. Se state cercando una nuova realtà su cui investire, provate ad analizzare le potenzialità di Arcimoto...