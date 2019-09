Arcimoto FUV, il tre ruote elettrico che tocca i 121 km/h

Chi ricorda fra voi la mitica vettura del cugino IT nella famiglia Addams? Una bizzarra e minuscola KR200 Messerschmitt, un modello che oggi - in piena era elettrica - si è alquanto sviluppato, diventando con un po' di fantasia l'Arcimoto FUV.

Metà motociclo, metà auto elettrica, parliamo di uno strano ibrido a tre ruote che però promette parecchio divertimento - e in compagnia per giunta, visto che l'Arcimoto FUV può trasportare tranquillamente due persone, una avanti, una dietro. Ma cosa significa esattamente FUV?

L'azienda fondata in Oregon ha battezzato il suo veicolo Fun Utility Vehicle, tanto per fare il verso ai giganteschi SUV. In questo caso a mancare è la sportività, a tutto vantaggio del divertimento più puro. Parliamo sicuramente di una vettura stramba, non adatta a tutti, eppure allo scorso giugno i preordini erano già arrivati a 4.128, cosa ha permesso all'azienda di far partire la produzione della vettura. Ma quali sono le sue caratteristiche?

Il FUV non è propriamente un giocattolo, può infatti toccare i 121 km/h, sempre che vi sentiate abbastanza sicuri da premere tanto l'acceleratore. La sua autonomia inoltre è pari a 165 km, dunque per un uso cittadino è più che perfetta. Inoltre arriva su piazza con diversi comfort, pensiamo ai sedili riscaldati, agli speaker bluetooth, al bauletto posteriore che si può chiudere a chiave, alle mezze-porte rimovibili.

Il FUV può inoltre essere il partner perfetto per trasportare piccoli carichi, sacrificando il posto del passeggero, il suo prezzo però non è dei più convenienti: si parla di 19.990 dollari (circa 18.000 euro) nella sua prima versione, l'azienda però vuole portare il prezzo al di sotto dei 12.000 dollari (circa 10.000 euro), che già inizia a essere un prezzo più "umano". Le nostre strade saranno prima o poi invase da veicoli simili?