L'architettura a 48 V del Tesla Cybertruck è una finta rivoluzione?

Lo scorso mese di dicembre Elon Musk ha regalato la struttura a 48 V del Tesla Cybertruck ai rivali, inviando il progetto a colleghi eccellenti come il CEO di Ford Jim Farley. Ma quanto è rivoluzionaria questa architettura a 48 V?

Come probabilmente saprete, la quasi totalità delle auto in circolazione funziona con architetture a 12 V, che alimentano senza problemi tutta la strumentazione elettrica della vettura, dai fari allo schermo centrale per l’infotainment. Secondo Tesla questo tipo di architettura avrebbe fatto il suo tempo, per il Cybertruck infatti si è resa necessaria un’architettura a 48 V più potente e snella di quelle a 12 V, un progetto che Elon Musk ha poi deciso di inviare ai concorrenti per accelerare la transizione a questa tecnologia. Sembra però che tutti questi sforzi siano superflui, almeno per ora. Sempre più addetti ai lavori pensano che l’architettura Tesla a 48 V non sia così rivoluzionaria, al contrario costringerebbe i brand a fare sforzi enormi per adeguare le attuali strumentazioni elettriche ai 48 V senza un particolare motivo.

Ha detto Sam Abuelsamid, analista e ricercatore di Guidehouse Insights: “Aumentare il voltaggio delle autovetture è inutilmente costoso, le case di produzione possono aumentare l’efficienza in altri settori, senza avere il bisogno di passare ai 48 V”. Secondo Abuelsamid, i 48 V potrebbero effettivamente ridurre la quantità e lo spessore dei cavi a bordo, questo però non giustificherebbe il passaggio alla nuova architettura su tutta la strumentazione tradizionale che non necessita di un tale voltaggio. “I produttori potrebbero aver bisogno dei 48 V per alimentare uno starter-generatore [cosa che accade già sulle Mild Hybrid 48 V, ndr] ma non tutto il resto della strumentazione, che magari avrebbe bisogno di convertitori a 12 V e 5 V”. I 48 V avrebbero inoltre bisogno di connettori più resistenti e schermati.

Nonostante Elon Musk abbia presentato con fierezza la sua architettura a 48 V, capace di diminuire l’ingombro e il peso del sistema elettrico del pick-up, è praticamente certo che non tutti i componenti del veicolo funzionano a 48 V, è dunque necessario ridurre il voltaggio per far funzionare - ad esempio - i sensori e i radar perimetrali (che sono molto simili a quelli della Model Y) a 5 V e 12 V. I componenti a 48 V, inoltre, vanno costruiti appositamente per il Cybertruck, operazione che fa sicuramente lievitare il loro prezzo, almeno in questa fase in cui vengono costruiti “in esclusiva”. Sempre secondo Abuelsamid, un passaggio ai 48 V avrebbe paradossalmente più vantaggi su un’auto termica, dove il salto di architettura permettere di portare a 10-12 kW la potenza disponibile per la strumentazione elettrica (rispetto agli attuali 2-2,5 kW). Su un EV tutto ciò è superfluo, visto che le batterie funzionano già a 400 o 800 V, anche su una vettura low cost è dunque possibile ottenere 100 kW di potenza e oltre per la strumentazione accessoria.

Probabilmente Tesla sarebbe riuscita ad avere il suo avanzato sistema steer-by-wire del Cybertruck solo con un’architettura a 48 V, al di là di questo però diventa sempre più difficile capire i vantaggi reali della tecnologia; con buona parte della strumentazione il produttore non si starebbe comportando in maniera poi troppo diversa dalla concorrenza con vetture a 12 V. I 48 V sono dunque una finta rivoluzione?

Per alimentare la discussione sul pick-up elettrico vi rimandiamo a un nostro recente articolo: il Tesla Cybertruck sarà il primo passo falso di Elon Musk?