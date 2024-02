Ararkis Sandstorm, l'auto elettrica più veloce al mondo: da 0 a 100 km/h in 1,5 secondi

Ararkis Automobili presenta l'ambiziosa auto elettrica Sandstorm, progettata per raggiungere i 100 km/h in soli 1,5 secondi, superando così le prestazioni di modelli come la Pininfarina Battista, dal momento che è destinata a diventare l'auto elettrica più veloce al mondo.

Con un incredibile tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 1,5 secondi, la Sandstorm promette di offrire un'esperienza di guida senza precedenti. Uno dei punti di forza di questa hypercar è la sua batteria da 115 kWh, che garantisce un'autonomia eccezionale di 500 chilometri.

Non solo l'accelerazione fulminea, ma anche la velocità massima prevista di 300 km/h posizionano la Sandstorm al vertice delle prestazioni nel segmento delle auto elettriche ad alte prestazioni. Tuttavia, il lato esclusivo di questa hypercar emerge anche dal suo prezzo: 1,86 milioni di euro per ciascuna delle sole 20 unità prodotte. Ararkis Sandstorm scalzerà, con ogni probabilità, anche la croata Rimac Nevera in prestazioni, considerata, fino ad oggi, l'auto dei record.

Ararkis Hypercars ha deciso di rendere la Sandstorm un oggetto di desiderio ancora più esclusivo limitando la sua disponibilità solo su invito esclusivo. Questo approccio, il marchio mira a sottolineare l'unicità e il prestigio associati a questa hypercar. Inoltre, con una garanzia di otto anni sulla batteria e quattro anni sul resto dell'auto, Ararkis si impegna a offrire un'esperienza di guida di altissimo livello e un'elevata qualità costruttiva.

Ma la Sandstorm non è solo prestazioni e esclusività: Ararkis includerà all'interno della Sandstorm comfort e tecnologie all'avanguardia. Tra le caratteristiche incluse ci sono un sistema audio Bose innovativo, un ampio touchscreen LCD e sedili realizzati con materiali premium come plastica rinforzata con fibra di carbonio e Alcantara. Inoltre, la Sandstorm sarà dotata di un sistema di controllo della velocità e di una telecamera a 360 gradi, offrendo non solo prestazioni mozzafiato ma anche un'elevata sicurezza e comfort durante la guida.