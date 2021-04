L'Arabia Saudita sta per produrre auto elettriche, i marchi storici sono avvisati

L'Arabia Saudita sta per avviare la produzione domestica di auto elettriche. In base agli ultimi reports manca pochissimo all'avvio dei lavori per un nuovo stabilimento da tirar su presso la città di Jeddah.

E' oramai assodato che l'Arabia Saudita abbia assunto dei consiglieri in merito alla fattibilità delle operazioni e dell'ingresso nel settore delle auto elettriche, incluso il Boston Consulting Group. Un portavoce del fondo sovrano del regno del Medioriente ha confermato di voler diversificare gli introiti del Paese rendendo quest'ultimo meno dipendente dall'esportazione di combustibile fossile.

La strategia di lanciarsi nel mercato delle EV però mette davanti all'Arabia delle sfide colossali, le quali stanno certamente dando qualche grana ad una moltitudine di attori storici del settore. Il fondo per gli investimenti pubblici locale ha avviato il programma nel 2018, quando acquistò una parte sensibile delle azioni Tesla prima che schizzassero in alto moltiplicando il proprio valore a vista d'occhio. Più di recente invece l'Arabia Saudita ha investito circa un miliardo di dollari sulla emergente Lucid Motors con l'obiettivo di incentivare la compagnia alla realizzazione di uno stabilimento non lontano da Jeddah.

Come riportato alcune settimane fa da Bloomberg, il Paese non ha intenzione di focalizzarsi su un singolo progetto, bensì di ramificare gli investimenti per espandere le sue possibilità di successo provando a sfidare brand tecnologicamente avanzati ed economicamente solidi come Volkswagen o Mercedes-Benz.

Insomma, escludendo intoppi di qualche tipo Lucid Motors andrà a produrre anche in Arabia Saudita la sua eccellente Lucid Air la quale, oltre ad offrire lusso e comfort di un certo livello (pare sia un caveau su ruote), verrà offerta in una serie di varianti che premieranno l'accessibilità economica senza tralasciare le performance e gli optional per i clienti più facoltosi ed esigenti: si parte dalla Air Pure per arrivare all'incredibile Air Dream Edition.