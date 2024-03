Arabia Saudita, nuovo circuito rivoluzionario: 'Curva con un dislivello di 108 metri'

La pista dello Speed ​​Park nella città di Qiddiya, situata appena fuori Riyadh, si presenta come una struttura unica che combina elementi di montagne russe e tracciati automobilistici per offrire un'esperienza di guisa fuori dal comune.

Progettato da Hermann Tilke, rinomato designer di Formula 1, e supportato dall'ex pilota di F1 Alexander Wurz, questo circuito è inserito nel contesto urbano circostante, integrandosi perfettamente con le aree di intrattenimento della città di Qiddiya. Questo "parco giochi automobilistico" è attualmente in fase di sviluppo e mira a diventare una destinazione di riferimento per gli appassionati di motorsport di tutto il mondo.

Abdullah Aldawood, CEO di Qiddiya Investment Company ha sottolineato che lo sviluppo di questo circuito rappresenta un passo significativo per posizionare Qiddiya City come centro mondiale dello sport automobilistico. Questo progetto sarà sicuramente una sorta di concorrenza al bellissimo circuito di Magarigawa, la cui peculiarità risiede nell'esclusività dei suoi servizi.

La caratteristica distintiva dello Speed ​​Park Track è la sua capacità di ospitare una vasta gamma di eventi automobilistici. Dal notevole dislivello della curva principale, denominata "The Blade" e che offre una vista panoramica sullo spettacolo di musica dal vivo sottostante, ai tratti di strada che attraversano quartieri culturali, questa pista, lo ribadiamo è unica nel suo genere. Sembra davvero di trovarsi all'interno di un percorso per le Hot Weels.

Un altro elemento innovativo è rappresentato dalle terrazze sopraelevate che sostituiscono le tribune tradizionali, queste consentono agli spettatori di godere di una prospettiva unica sull'azione di corsa. Altre sezioni del circuito offrono agli appassionati la possibilità di confrontarsi con le montagne russe di Falcon's Flight di Six Flags Qiddiya City. Oltre alle immagini, vi invitiamo a guardare il video trailer qui sotto l'articolo.

Oltre alle piste per auto esclusive e High tech, ci sono anche quelle "per i comuni mortali", come il circuito tedesco di Nurbrging. Questa pista è sostanzialmente libera (tranne quando BMW, ad esempio, non la prenota per i suoi test drive, e quindi spesso si generano situazioni di caos, con auto di tutti i tipi e dimensione che sfrecciano lungo il tracciato. Per risolvere (almeno parzialmente) questa problematica la pista di Nurbrgring si è espanda attraverso una nuova area pit stop.