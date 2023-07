Ecco l'APXGP, la finta Formula 1 realizzata con Mercedes per il film di Brad Pitt

Nel corso del weekend di Silverstone della Formula 1 che entrerà oggi nel vivo con le qualifiche in vista del Gp di domani, ci sarà una monoposto in più sul circuito, leggasi l'APXGP.

Si tratta del team protagonista del nuovo film con Brad Pitt sul mondo del motorsport, e che in questi giorni sarà sotto l'obiettivo della macchina da presa per rendere la pellicola decisamente realistica.

Curiosamente l'APXGP ha ottenuto anche un box nella corsia di Silverstone, quello a fianco di Ferrari, e sul sedile dell'inedita monoposto si siederanno Sonny Hayes (interpretato proprio da Pitt) e Joshua Pearce, protagonisti del nuovo film di Apple Studios.

La trama ripercorrerà la storia di due piloti, uno più anziano e uno più giovane, e il regista sarà Joseph Kosinski, che si è avvalso anche delle consulenze di Lewis Hamilton, alle prese nel frattempo con un complicato rinnovo del contratto con Mercedes.

A rivelare le prime immagini della vettura, come potete notare anche più sotto, è stata la stessa Formula 1 attraverso alcuni scatti pubblicati sui suoi social ufficiali; di fatto la monoposto è una Formula 2 modificata assieme a Mercedes, e spicca infatti la scritta AMG sulla stessa.

Esteticamente è identica ad una F1 e a bordo ci saranno tutta una serie di tecnologie per permettere le riprese della pista e degli stessi piloti, sulla falsa riga di quanto fatto per il film campioni d'incassi Top Gun 2, per cui sono stati usati dei sistemi avanzatissimi per restituire immagini quanto mai fedeli alla realtà e nel contempo adrenaliniche.

Al volante ci sarà anche Brad Pitt, che si sta allenando da tre mesi sul circuito di Silverstone, e nell'abitacolo sarà in compagnia di circa 50 telecamere, tra cui una speciale 6K per la prima volta utilizzata in uno spazio così ridotto.

L'idea di introdurre un muretto box, è stata fatta per effettuare delle riprese durante il vero Gp di Silverstone, che in fase di montaggio darà quindi la sensazione al pubblico che l'APXGP correrà assieme a Red Bull, Ferrari e via discorrendo.

Sicuramente un periodo molto fortunato per gli amanti delle pellicole sulle auto, tenendo conto anche dell'uscita nei prossimi mesi del film su Gran Turismo, che ha festeggiato i 25 anni e che ci ha regalato auto storiche.