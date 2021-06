Ecco la Aptera Sol a energia solare nella sua versione finale: ora sappiamo quanto costa

Se seguite attentamente le nostre pagine sicuramente vi ricorderete della vettura futuristica ed elettrica ingegnerizzata da Aptera, capace di ricaricarsi grazie al sole. Ebbene eccola nella sua forma finale.

È dalla metà degli anni 2000 che Aptera lavora a rivoluzionari veicoli a energia solare e ora finalmente sembra a un passo dal raggiungere l'obbiettivo. Sei mesi fa abbiamo visto il primo prototipo funzionante, con ben 1.600 km di autonomia con una singola carica e l'energia del sole comunque sufficiente a ricaricare i chilometri utili ai nostri spostamenti quotidiani. Quella prima versione ha raccolto migliaia di ordini, ora però abbiamo la possibilità di vedere il secondo prototipo fatto, finito e funzionante.

Si chiama Aptera Sol e, a differenza di molti altri tre ruote elettrici, vanta interni molto curati. All'interno c'è posto per due persone e spazio sufficiente a trasportare un po' di bagagli - le due modelle del video promozionale ad esempio riescono a portare addirittura le loro tavole da surf in spiaggia. Il veicolo sarà consegnato ai primi clienti verso le fine del 2021 a un prezzo di partenza di 25.900 dollari - circa 21.000 euro - per la versione da 400 km. Per avere la variante da 1.600 km bisognerà arrivare a 44.900 dollari, circa 37.000 euro. Chissà se la Aptera Sol verrà venduta anche in Europa.