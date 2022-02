La Aptera Sol a energia solare brucia Tesla Model 3 e Audi R8 in una drag race

Se leggete con attenzione la nostra sezione Auto avete sicuramente sentito parlare della Aptera Sol, una vettura a tre ruote alimentata (anche) dall'energia solare. Prodotta dalla Aptera Motors, la vettura è ora finita in pista con accanto una Tesla Model 3: volete sapere com'è andata a finire?

Facciamo un passo indietro e snoccioliamo qualche dettaglio sulla Aptera Sol: si tratta di una vettura davvero originale, dal design futuristico e dall'autonomia davvero esagerata - almeno per le sue dimensioni. Secondo Aptera Motors con una singola carica si possono percorrere fino a 1.600 km, grazie alla sua grande aerodinamica e al peso ridotto.

L'azienda di San Diego afferma anche che durante un anno potete recuperare dal sole al bellezza di 17.700 km (sempre più vicina la Aptera Sol con 1.600 km di autonomia), ottenuti di fatto gratis lasciando semplicemente la vettura alla luce. Ma parliamo di prestazioni: la Aptera Sol è anche veloce, può infatti scattare da 0 a 96 km/h in appena 3,5 secondi nella sua variante AWD, mentre con la FWD saliamo a 5,5 secondi - comunque un tempo ottimo.

Si può attualmente ordinare con 100 dollari di anticipo (la Aptera Sol nella sua versione finale), ma come se l'è cavata nella drag race anticipata all'inizio? La vettura a energia solare ha sfidato una Tesla Model 3 e un'Audi R8, anche se nel video non si specificano quali versioni e in quale anno sono state prodotte - e la Aptera che ha vinto era una sorta di prototipo, più leggero della variante di serie.