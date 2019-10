L'Aptera Motors ha presentato una 3 ruote elettrica da 1.600Km di autonomia, fantascienza?

La Aptera Motors ha presentato (di nuovo) il concept di una vettura che promette di essere rivoluzionaria. Questa elettrica a tre ruote e altrettanti motori elettrici —così promette la Aptera— sarebbe in grado di viaggiare per 1.600Km senza doversi ricaricare. L'azienda promette di consegnare le prime unità già nel 2022.

Fermo e restando che tutti hanno diritto al beneficio del dubbio, va ricordato che l'Aptera non ha alle spalle, esattamente, un passato di grandi successi. L'azienda, fondata nel 2005, aveva presentato diversi anni fa il prototipo di un'auto ibrida altrettanto avveniristica (almeno per l'epoca), salvo non riuscirne a produrre nemmeno un'unità, e andare in liquidazione nel 2011.

Eppure l'Aptera Motors è tornata, e promette un piccolo veicolo (appena 4,4 x 2,2 x 1,3 metri) in grado di fare oggi quello che per Porsche riusciremo a fare solo tra 10 anni: un EV con oltre 1000 Km di autonomia.

Il peso è contenuto, siamo sotto la tonnellata (815Kg), mentre il design Sci-Fi è studiato per dare al veicolo un'aerodinamica invidiabile. Anche questo permette al veicolo elettrico a tre ruote (nome ancora ignoto) di risparmiare più energia possibile.

Degli interni abbiamo qualche render digitale, e sappiamo ad esempio che gli specchietti laterali sono stati sostituiti con delle telecamere — una scelta che abbiamo visto nella Honda E e anche nel concept Nissan IMK.

I tre motori da 88Cv raggiungono una potenza complessiva di 150 kilowatts, e se viene scelto il modello con batteria da 100 kWh Aptera Motors promette un'autonomia di 1.600 km. A questo si aggiunge un'accelerazione da 0 a 100 in 4 secondi, con velocità massima di 177Km/h. C'è anche un modello performance che fa da 0 a 100 in 3 secondi.



I pannelli solari sul tettuccio, dice poi l'Aptera, garantirebbero un ulteriore autonomia di 17.000Km all'anno. Se poi l'energia prodotta in questo modo fosse più del tragitto percorso, si può sempre usare l'elettricità in più per alimentare... la propria casa. Promesse da marinaio?

I prezzi? Si parte da 36.000 dollari. Troppo bello per essere vero? Sembra anche a noi, ma chi sa...