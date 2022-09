Ecco la Aptera a energia solare nella sua versione di serie: fino a 1.600 km di autonomia

Le auto elettriche sono sempre più mature e diffuse nel mondo, vetture che possono ricaricarsi solo collegandosi alla rete elettrica, la nuova frontiera invece prevede auto dotate di pannelli solari. A San Diego è stata ad esempio presentata la Aptera di produzione.

Non è la prima volta che parliamo della Aptera a energia solare, nei mesi passati però vi abbiamo mostrato perlopiù prototipi. Ora invece siamo invece capaci di presentarvi la Aptera che verrà costruita in serie a partire dal 2023. Si tratta di un modello interessante per diversi motivi, anche se il suo design potrebbe spiazzare. Sul fronte dell'accelerazione l'ultimo prototipo di Aptera è stato capace di battere una Tesla Model 3 e un'Audi R8 in una drag race, inoltre le sua batteria e le sue linee aerodinamiche dovrebbero garantire fino a 1.600 km con un solo pieno di energia.

Energia che può arrivare anche dal sole in fase di movimento oppure di parcheggio, con la Aptera capace di recuperare diversi chilometri al giorno. A proposito di Tesla, Aptera Motors si è lasciata ispirare dalla casa di Elon Musk per la costruzione degli interni, con un grande schermo centrale e uno sterzo "yoke". Attualmente Aptera Motors ha già raccolto 32.000 prenotazioni per la sua particolare SEV, oltre 10.000 delle quali arrivate a partire dallo scorso mese di maggio. Bastano 100 dollari per riservarne una, la produzione come anticipato però inizierà solo nel 2023 in California, presso il nuovo impianto Aptera Motors di Carlsbad.