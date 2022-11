La Aptera a energia solare avrà un connettore Tesla NACS

Tesla ha un nuovo obiettivo: far diventare il suo connettore proprietario NACS uno standard per tutti i produttori di auto elettriche, almeno in Nord America. Ebbene Aptera è la prima azienda che adotterà il connettore di Tesla.

L'azienda di Elon Musk ha grandi per il suo prossimo futuro. Vuole infatti portare le sue stazioni Supercharger fino a 900 kW di potenza a 1.000 V. Per sfruttare questa potenza sarà necessario sfruttare il connettore proprietario NACS (North American Charging Standard), che Tesla vuole far diventare uno standard.

La strategia combacia perfettamente con l'idea di aprire i Tesla Supercharger a tutti gli utenti elettrici, negli USA le colonnine sono state "sbloccate" già mesi fa mentre prima erano esclusiva delle sole vetture di Elon Musk. Anche in Italia sono stati aperti i primi Supercharger a tutti gli utenti, con questi che potranno pagare le ricariche tramite l'app per smartphone di Tesla.

Tornando al NACS, Aptera, azienda californiana che produce particolari auto a energia solare, ha appena fatto sapere che adotterà il NACS in Nord America, anche per volere degli utenti - che hanno deciso tramite una petizione. In Europa difficilmente si adotterà questo standard, neppure i Supercharger di Tesla lo usano, vedremo come andrà a finire, con la Aptera che fra l'altro verrà costruita nella Motor Valley italiana.