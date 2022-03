Aptera come Tesla: l'EV futuristica a tre rute avrà lo sterzo yoke

Quella di Aptera è una delle realtà più ambiziose nel mondo dell'automobilismo EV. La start-up americana, infatti, nell'ultimo periodo ha iniziato a far parlare di sé per via della sua proposta originale di immettere sul mercato una macchina a tre ruote dall'autonomia competitiva di più di 1500 Km con una singola carica.

La promessa di Aptera è quella di garantire 1600 Km di autonomia, impresa che dovrebbe essere garantita nonostante un parco batterie relativamente piccolo e rendendo la vettura il più compatta e leggera possibile. Ma a renderla ancor più speciale è la presenza di pannelli solari sul corpo auto che dovrebbero aiutare nel recupero di energia sul tragitto casa-lavoro, il tutto al prezzo competitivo che dovrebbe aggirarsi tra 25mila e 46mila dollari.

Ad ogni modo, qualche giorno fa Aptera ha rilasciato un nuovo video sui propri canali ufficiali per fornire aggiornamenti sulla vettura che, in teoria, dovrebbe cominciare ad essere consegnata ai clienti entro la fine dell'anno. Le novità ci riportano agli interni dove vediamo uno sterzo yoke simile a quello della Tesla Model S e Model X. Dalla clip, inoltre, si nota anche un nuovo e piccolo display davanti al volante che sembrerebbe fornire alcune immagini dall'esterno con delle camere integrate. Ovviamente si tratta di versioni non definitive dal momento che il modello finale è atteso alla presentazione nella stagione estiva.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa vettura futuristica di Aptera Motors, siete curiosi? Diteci cosa ne pensate, come sempre, con un commento qua sotto.