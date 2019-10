Aptera, l'auto a energia solare che non ha bisogno della rete elettrica

A oggi i motori elettrici alimentati a batteria o a idrogeno rappresentano la nuova frontiera del settore automotive, non bisogna però dimenticare il fotovoltaico: la vettura Aptera è oggi capace di funzionare senza mai essere collegata alla presa di corrente.

Aptera Motors chiama la tecnologia Never Charge e permette di liberare la sua vettura a energia solare da qualsiasi altra fonte di energia "wired". Questo grazie ai pannelli solari integrati su tutta la superficie dell'auto, che nelle promesse avranno un look "a scomparsa" (dunque non saranno brutti a vedersi ma perfettamente integrati sulla carrozzeria).

Al momento però possiamo solo immaginare il tutto, poiché Aptera non ha rilasciato alcuna foto ufficiale, sappiamo però che con la tecnologia Never Charge è possibile ricavare dal sole ben 64 km di autonomia ogni giorno, il che significa che se non li superate nel quotidiano potete staccarvi completamente dalla rete elettrica e dall'ansia della ricarica.

Certo parliamo di un'auto particolare, dall'aspetto a dir poco futuristico, con tre sole ruote e due sedili, la cui aerodinamica e il peso di 815 kg permettono un consumo irrisorio di appena 100 Wh/mi. Nonostante il suo aspetto minuto, all'interno è nascosta una gigantesca batteria da 100 kWh, che completamente carica permette di viaggiare per ben 1.600 km. Non vediamo l'ora di ammirarla in azione.