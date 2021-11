Si può aprire un'auto con una pallina da tennis? A quanto pare è una bufala

In quest'ultimo periodo i life hacks sono diventati un vero e proprio tormentone. Basta dare un'occhiata su TikTok o sulle storie di Instagram per scovare una serie di brevi video attraverso i quali gli utenti provano a velocizzare gesti quotidiani in modo semplice e immediato.

Ovviamente questi trucchetti di tanto in tanto fuoriescono da questa descrizione e vanno ad abbracciare gli ambiti più svariati, come quello mostrato nel video in alto, spesso rivelandosi palesemente falsi. Quest'oggi infatti il canale YouTube di Autoblog ha pubblicato una breve clip in cui si smaschera l'assurdo mito della pallina da tennis utilizzata per sbloccare la portiera di una macchina (questi ladri rubano veicoli con il Game Boy).

Il test fa parte di una serie apposita denominata Autoblog's Car Hacks, in cui il portale va a provare sul campo le "soluzioni" più strampalate postate su internet. Questa settimana abbiamo scoperto che no, una pallina da tennis non può aprire la serratura di un'auto. Come potreste notare voi stessi, il procedimento consiste nel ricavare un piccolo buco nella palla, che poi deve essere schiacciata sul lato intaccato contro la maschiatura più e più volte.



Chiaramente il successo era ampiamente improbabile, e in effetti il suggerimento si è mostrato del tutto inutile. Per restare in tema di vulnerabilità delle nostre autovetture vogliamo chiudere però consigliando di fare attenzione al sistema di sblocco senza chiave: ecco come difendersi per chi usa il keyless.