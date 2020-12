Aprilia eSR1 è il primo monopattino elettrico del marchio: caratteristiche e prezzo

Aprilia, il noto marchio del Gruppo Piaggio famoso per le sue moto e i suoi scooter, entra a gamba tesa in un nuovo settore: quello crescente dei monopattini elettrici. Siamo infatti qui a parlare del nuovo Aprilia eSR1.

Un modello molto particolare realizzato in licenza con MT Distribution, azienda che già alimenta la line-up di monopattini Ducati. Lo sappiamo, pur essendo relativamente nuovo il mercato dei monopattini elettrici è già saturo di prodotti di ogni tipo; il nuovo Aprilia eSR1 cerca di farsi notare grazie alle sue grafiche racing e a un’estetica accattivante.

Monta un motore brushless da 350 W che promette di affrontare qualsiasi situazione in città, la batteria invece è da 280 Wh e garantisce un’autonomia massima di 30 km. Non una batteria “normale” però, è infatti estraibile e può essere ricaricata comodamente a casa o in ufficio senza avere tutto il monopattino dietro (qualcuno potrebbe anche pensare ad acquistare una batteria di ricambio, così da raddoppiare l’autonomia generale).

Aprilia promette inoltre una guida sicura e stabile grazie alle grandi ruote da 10” con pneumatici tubeless anti-foratura. Il telaio è in lega di magnesio e l’impianto frenante offre doppio freno elettrico anteriore e freno a disco posteriore. Un modello davvero interessante impreziosito da un comodo display LCD da 3,5” integrato nel manubrio. Il nuovo Aprilia eSR1 sarà in vendita a partire dal 20 gennaio 2021 a un prezzo di 659 euro.