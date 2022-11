Abbiamo visto la nuova Aprilia ELECTRICa a EICMA 2022: splendida

EICMA 2022 ha finalmente aperto i battenti, anche se soltanto per stampa e operatori (abbiamo già visto il nuovo SEAT MÒ Performance), il pubblico potrà venire da giovedì 10 novembre. Il Gruppo Piaggio è arrivato in fiera in pompa magna, presentando fra l'altro la splendida Aprilia ELECTRICa, un progetto che guarda senza dubbio al futuro.

Abbiamo visto la nuova Aprilia ELECTRICa dal vivo e quelle in basso sono le nostre foto scattate a EICMA 2022. Un progetto originale e inedito di Aprilia dedicato alla Next Generation di motociclisti, che racchiude tutto il know how del Gruppo Aprilia in materia di propulsione elettrica - del resto è dal 1975 che Piaggio lavora in questo campo, non a caso è arrivato MP3 Hybrid, il primo scooter ibrido al mondo. Aprilia ELECTRICa in particolare promette una guida divertente e appagante, anche grazie al suo peso contenuto. È adatta alla città come agli ambienti extraurbani, rappresenta insomma un nuovo paradigma di libertà.

Il look è inconfondibilmente Aprilia, soprattutto nel frontale dove spicca una moderna interpretazione del gruppo ottico a triplo proiettore, tipico di tutte le Aprilia. Le linee sono tese e sportive, l'altezza della sella da terra è contenuta, inoltre i comandi dei freni sono entrambi sul manubrio, del resto non c'è frizione su un'elettrica e in questo modo il passaggio dal mondo degli scooter è più semplice. Il motore elettrico è posizionato nella zona centrale e si avvale di una trasmissione finale a catena. Abbiamo poi un sistema keyless, una strumentazione LCD e delle ruote foniche. Non vediamo l'ora di conoscere ulteriori dettagli ufficiali.