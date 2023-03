Aprilia Days e Moto Guzzi Days 2023: porte aperte per tutto il mese di marzo

Marzo è ormai iniziato da quasi una settimana, le temperature si stanno già alzando e i motociclisti non vedono l’ora di tornare in sella. In particolare ci aspettano nuovi Aprilia Days e Moto Guzzi Days per visionare e provare tutte le novità 2023.

Aprilia e Moto Guzzi chiamano a raccolta, come tradizione con l’avvicinarsi della primavera, gli appassionati delle due ruote per un porte aperte speciale che durerà per tutto il mese di marzo. Con gli Aprilia Days avremo l’occasione di scoprire dal vivo le nuove RSV4 e Tuono V4, ma anche la gamma RS 660 con le varianti grafiche Tribute e Racing Black e la RS 125 GP Replica, la cui carena riprende i temi delle RS-GP del Mondiale di MotoGP. Dulcis in fundo: Tuareg 660 sarà grande protagonista, poiché una delle più desiderate dagli appassionati di viaggi (il mercato moto continua a crescere a febbraio 2023).

Grazie ai Moto Guzzi Days invece avremo l’occasione di scoprire i nuovi servizi DreamRide - grazie ai quali potremo avere uno speciale finanziamento a tasso zero (TAN 0% - TAEG 1,14%) e anticipo zero sulla gamma V7. Altre soluzioni analoghe sono disponibili anche su V85 TT e V9. Un ottimo modo per festeggiare il compleanno della Casa dell’Aquila, fondata il 15 marzo del 1921. In casa Guzzi saranno protagoniste anche la nuova V100 Mandello presentata a fine 2022 e l’edizione speciale Moto Guzzi V100 Aviazione Navale, che si potrà pre-ordinare a marzo al prezzo di 16.999 euro, prime consegne previste ad aprile.

Per saperne di più vi rimandiamo alla pagina ufficiale degli Aprilia Days e alla landing page dei Moto Guzzi Days.