Apre la Tesla Model 3 con un orologio Casio da 14 euro

Il marchio Tesla è sicuramente sinonimo di alta tecnologia, le auto di Elon Musk si possono ad esempio aprire con lo smartphone oppure con una speciale chiave NFC, qualcuno però è andato oltre: c'è chi apre la sua Tesla con un orologio Casio da 14 euro.

La storia arriva da Reddit, piattaforma su cui spesso si trovano episodi folli e curiosi. A scoprirla è stato il magazine canadese DriveTeslaCanada.ca, che ha raccontato di come un ragazzo abbia trasformato un economico orologio Casio al quarzo (per i perfezionisti: un Casio F91W, costo su Amazon.it 13,99 euro) in una chiave NFC per la sua Tesla Model 3. Per realizzare il progetto ha avuto bisogno di tanta creatività, un po' di skill elettrotecniche e una stampante 3D.

L'autore di questa piccola impresa ha dovuto creare da zero un nuovo alloggiamento posteriore per l'orologio, fatto di plastica e a strati, all'interno del quale è riuscito a montare il chip NFC fondamentale per dialogare con la vettura. A creare lo speciale orologio-chiave è stato Dal Ben, che si è anche costruito l'antenna con cui è possibile mettere in contatto l'orologio con la Tesla e ha postato un video alquanto esplicativo su YouTube.

Ora il ragazzo ha intenzione di migliorare ulteriormente il progetto, poiché il retro in plastica può danneggiarsi facilmente, quanto tempo passerà prima di vedere una versione aggiornata?