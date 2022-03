Apre la Tesla Giga Texas: Elon Musk vi invita al Cyber Rodeo

Anche se siamo soltanto a fine marzo, il 2022 è già diventato per Tesla un anno indimenticabile. Il 22 marzo scorso Elon Musk ha inaugurato ufficialmente la Tesla Giga Berlin, consegnando le prime 30 Model Y europee, ora è il turno della nuova Giga Texas.

Nel giro di pochi giorni il colosso americano sta dunque per inaugurare due enormi complessi industriali, che andranno a migliorare le proprie capacità produttive e porteranno nuovi modelli sul mercato. L'appuntamento per l'apertura della Giga Texas è fissato per il prossimo 7 aprile, così come si evince dall'invito pubblicato da Elon Musk in persona su Twitter.

Dobbiamo aspettarci una grande festa Made in USA, non a caso l'invito si chiama Cyber Rodeo; dall'immagine pubblicata dal CEO dell'azienda apprendiamo anche che la fabbrica sorge presso il numero 1 di Tesla Road, ad Austin in Texas, con la società che ha creato il polo dal nulla e ha ottenuto anche la titolazione della strada.

Cos'altro si percepisce da questo invito? Beh il nome Cyber Rodeo fa pensare in modo diretto al Cybertruck, è dunque lecito aspettarsi che presso la nuova fabbrica texana verrà prodotto - finalmente - il pick-up elettrico Tesla Cybertruck, del quale si erano perse le tracce ultimamente (avvistato l'enorme Tesla Cybertruck). L'impianto dovrebbe produrre anche l'innovativa Tesla Model Y con celle 4680, non vediamo l'ora che arrivi il 7 aprile per saperne di più.