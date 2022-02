Apre finalmente la Tesla Giga Berlin, c'è una data: all'inaugurazione ci sarà Elon Musk

Signori, ci siamo: abbiamo finalmente una data di apertura per la Giga Berlin, la prima fabbrica europea di Tesla. L'incubo di Elon Musk, che sperava di aprire la fabbrica già due mesi fa, è quasi terminato.

La nuova Tesla Giga Berlin aprirà ufficialmente il 22 marzo, al peggio il 23 marzo, ma non si andrà oltre questa data. L'informazione arriva dal giornale tedesco Tagesspiegel, secondo cui il primo ministro brandeburghese Dietmar Woidke ha riunito il consiglio lo scorso martedì per discutere della "Task Force Tesla".

L'incontro sarebbe durato soltanto 20 minuti, l'esito però è stato chiaro: tutti gli ostacoli sono stati superati, ora non c'è più alcuna barriera fra Elon Musk e la burocrazia tedesca. Dunque ora Tesla può preparare l'apertura in pompa magna del suo primo impianto del vecchio continente; anche la polizia locale è stata allertata per organizzare un picchetto di sicurezza, del resto saranno presenti all'inaugurazione diverse autorità tedesche.

All'incirca sono attese 500 persone, incluso ovviamente Elon Musk in persona. Come tradizione, Tesla sfrutterà l'inaugurazione per consegnare la prima Model Y europea; nella stessa giornata dovrebbero essere 30 le prime Model Y consegnate ai clienti. Ricordiamo che nelle settimane passate Tesla ha potuto costruire 2.000 Model Y a Berlino, senza però avere i permessi di venderle al pubblico.

Sarà davvero interessante vedere cosa succederà con l'impianto di Grünheide attivo, visto che Tesla ha già battuto i marchi tedeschi anche solo con l'importazione...