Apre il nuovo Tesla Center di Caserta: è il primo del sud Italia

Tesla continua a vele spiegate l'espansione nel nostro Paese: l'azienda di Elon Musk ha appena annunciato l'apertura di un nuovo Tesla Center a Caserta, il primo in Campania. Un luogo strategico che può diventare un punto di riferimento per tutto il sud Italia.

Con questa apertura Tesla arriva a possedere 8 Service Center nel nostro Paese, abbiamo infatti Milano-Linate, Torino, Brescia, Padova, Bologna, Firenze, Roma e Caserta, oltre allo store di Piazza Gae Aulenti a Milano e alle altre location temporanee di Bolzano, Bergamo e la presenza commerciale a Catania.

La nuova location ha aperto al pubblico venerdì 25 febbraio 2022 ed è a oggi il Tesla Center più a sud della penisola. È composto da show-room, Delivery Center per chi acquista una nuova Tesla, Service Center per la manutenzione post-vendita. Ora gli utenti campani e delle regioni vicine possono recarsi al nuovo Tesla Center di Caserta per provare su strada Model 3 e Model Y (a proposito, abbiamo appena pubblicato i nostri 5 motivi per acquistare una Tesla Model Y), ritirare la loro nuova Tesla oppure ricevere assistenza (ricordiamo però che c'è anche un altro modo per ricevere assistenza da Tesla, ovvero far riferimento al Mobile Service con intervento a domicilio).

Ai clienti basta accedere alla loro app per richiedere assistenza, infatti fino al 90% dei problemi può essere diagnosticato da remoto, via etere, con Tesla che può anche inviare un nuovo firmware alla vettura tentando di risolvere determinate problematiche. Ma dove si trova esattamente il nuovo Tesla Center di Caserta? Lo trovate a Viale Carlo III di Borbone 7 a Marcianise, Caserta. È aperto dal lunedì al sabato dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:30. Per prenotare un test drive ci si può iscrivere a questo link ufficiale Tesla.