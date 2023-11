Apre a Roma il secondo Polestar Space d'Italia, dove scoprire Polestar 3 e 4

Lo scorso mese di settembre Polestar ha inaugurato il suo primo Polestar Space d'Italia, situato a Milano in via Fantoli 28/14. Ora è tempo di inaugurare il secondo Polestar Space di Roma.

Il marchio svedese di Volvo Cars continua la sua espansione in Italia con il suo secondo Polestar Space: lo showroom interattivo, con tecnologie all'avanguardia per la scoperta e la configurazione delle autovetture, si può trovare presso lo spazio adiacente a C.A.R. ROOM VOLVO uscita GRA Uffici Finanziari, Via Giovanni Capranesi, 43, 00155 Roma RM.

Questo nuovo Polestar Space si estende su una superficie di 289 metri quadrati, è collocato in una posizione comodamente accessibile e in prossimità della zona est del Grande Raccordo Anulare. Lo showroom si appresta ad accogliere non solo la Polestar 2, aggiornata di recente al 2024, anche i due nuovi SUV elettrici di lusso Polestar 3 visto in anteprima a Milano e Polestar 4.

"Per cogliere appieno le eccezionali prestazioni e la straordinaria esperienza di guida di una Polestar, non c'è modo migliore che mettersi al volante. Siamo entusiasti di offrire questa opportunità nella cornice di una città come Roma, che incarna i valori estetici e artistici del nostro brand e rappresenta un punto di riferimento storico per il nostro paese. Inoltre, Roma è una città leader nell'adozione della mobilità elettrica, con il maggior numero di punti di ricarica in Italia. Grazie ai nostri Space, riusciamo a mettere in contatto in modo diretto le due componenti fondamentali per noi: le persone e i nostri prodotti, il tutto con il supporto costante del nostro Customer Engagement Center online" ha detto Alexander Lutz, Head of Polestar Italia.

Come anticipato sopra, Polestar si discosta dall'idea tradizionale di "concessionaria". L'esperienza offerta dai Polestar Space è incentrata sul cliente e promette design minimale per gli ambienti, interattività digitale e rapporto diretto con gli specialisti. Grazie a una modalità "ibrida", che mescola fisico e digitale, il cliente potrà controllare l'intero processo di acquisto, dalla consultazione alla consegna.