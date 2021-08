Apre la porta della Tesla Model X e la distrugge contro un bus londinese: ecco il video

Tra tutti i modelli Tesla, la Model X non è certo tra le più chiacchierate né tantomeno tra le più vendute, anche se capita di vederla in vari test di accelerazione per mostrare le performance comunque degne di nota. In questo caso è però protagonista di un incidente davvero ingenuo, dove è stata distrutta una portiera Falcon Wing.

Nel video qui sopra infatti, si vede una Model X nera che si allontana da un parcheggio di Londra con la portiera destra completamente aperta. Dopo pochi metri è successo il disastro. Sulla A111 di Southgate la vettura ha incrociato l’iconico bus a due piani londinese e ha dilaniato letteralmente la portiera contro il montante anteriore del Double Decker, nonostante la bassa velocità.

Il gigante rosso non sembra aver subito alcun tipo di danno, a differenza della Tesla, che molto probabilmente presenterà un conto piuttosto salato al suo scellerato proprietario. La reazione dell’uomo in scooter, che seguiva la Tesla, riassume in maniera perfetta ciò a cui abbiamo assistito, ossia mani nei capelli e incredulità.

Difficile dare un senso a questa vicenda, anche perché in queste situazioni il sistema Tesla manda segnali acustici e visivi piuttosto evidenti sia nel cruscotto che nel display dell’infotainment (guardate il video in basso), il che rende il tutto davvero inspiegabile, al punto da pensare che sia stato fatto intenzionalmente. Può essere che ci fosse un malfunzionamento di base che necessitava di controlli da parte della casa, ma allora guidare in quella condizione avrebbe richiesto un po’ più di accortezza.