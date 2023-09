Apre il primo Polestar Space d'Italia a Milano: entro fine anno il secondo a Roma

Polestar intensifica le sue attività in Italia inaugurando il suo primo Polestar Space: si trova a Milano in via Fantoli 28/14 e si estende su una superficie di 300 metri quadrati.

L’apertura ufficiale del centro è prevista per il 27 settembre 2023 e per Polestar sarà soltanto l’inizio: entro la fine dell’anno arriverà un secondo Polestar Space a Roma. Già presenti in tutto il mondo, i Polestar Space sono punti vendita al dettaglio con personale qualificato che si allontanano dal classico concetto di concessionario auto. Questi spazi hanno l’obiettivo di offrire al cliente un’esperienza di alto livello, con l’acquisto vero e proprio che poi viene in ogni caso finalizzato online.

"Non c’è miglior modo di apprezzare le performance e il feeling di guida di una Polestar se non quello di guidarla. Con l’apertura dei nostri Space, consentiamo a chi è interessato di vivere questa esperienza unica nella propria città mettendo in contatto le due cose che più contano: la persona e il prodotto sempre supportato dal nostro Customer Engagement Center online", ha detto Alexander Lutz, Amministratore delegato di Polestar Italia.

Ricordiamo che in nel nostro Paese è già possibile acquistare la nuova Polestar 2 MY2024 con autonomia fino a 655 km WLTP. La versione Single Motor/Standard Range è stata anche migliorata e ora promette fino a 518 km WLTP, 40 km in più rispetto al passato. Presto invece sarà disponibile la Polestar 3 con autonomia fino a 610 km, sospensioni Öhlins e freni Brembo che elevano a un livello ultra-premium l’esperienza di guida.