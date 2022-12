Apre la mostra The Italians' Touch a Milano: BMW omaggia il talento italiano

BMW Italia in collaborazione con BMW Group Classic ha inaugurato il 6 dicembre 2022 una nuova, imperdibile mostra presso la House of BMW in pieno centro a Milano: preparatevi a visitare The Italians' Touch.

Nel corso della sua storia BMW ha incrociato lungo il cammino talenti imprescindibili provenienti dall'Italia, tecnici, piloti, artisti e designer che hanno contribuito a cambiare il volto dell'azienda e ad accrescere il suo valore internazionale - soprattutto sui circuiti da competizione. Da qui l'idea di omaggiare "il tocco degli italiani" nella proficua storia dell'azienda con una mostra che trovate dal 7 dicembre 2022 al 2 gennaio 2023 presso la House of BMW a Milano, in via Verri 10, nel quadrilatero della moda.

Un viaggio che omaggia maestri del calibro di Giugiaro e Michelotti, Bertone e Gandini, ma anche Frua, Touring e Rivolta. Fra i piloti invece immancabili i riconoscimenti a Roberto Ravaglia, Pierluigi Martini e Riccardo Patrese, che abbiamo potuto salutare all'inaugurazione della mostra. Il grande assente invece è stato Alex Zanardi, brand ambassador di BMW Group, a cui però è andato un pensiero speciale.

In mostra trovate dunque cimeli appartenuti ai piloti italiani BMW nei tempi d'oro, opere d'arte, coppe storiche e ritratti d'autore dei protagonisti di ieri e di oggi di questo connubio BMW & Italia - arrivando sino ai talenti di oggi come Renzo Vitale, attuale Creative Sound Director del BMW Group (Renzo Vitale che abbiamo incontrato al MINI INHABIT SOUND).