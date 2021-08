Apre il garage del nonno e trova una Lamborghini Countach e una Ferrari 308

Di recente siamo tornati a parlare prepotentemente di Lamborghini Countach, nonostante la sua produzione ufficiale sia terminata nel 1990. Questo perché il marchio del toro ha deciso di crearne una nuova in edizione limitata. In giro però se ne trovano anche di originali, abbandonate in garage insospettabili.

La storia che stiamo per raccontarvi risale al 2018, quando un ragazzo americano ha aperto il garage del nonno in seguito alla sua scomparsa. Immaginate di aprire un magazzino e di trovarci dentro una Lamborghini Countach originale, nascosta da un telo. Parliamo di una vettura del 1981 che, rimessa a lucido, può oggi valere anche 500.000 euro.

A spingerla vi era (e vi è ancora) un motore da 4,8 litri da 375 CV, inoltre le sue condizioni sono risultate incredibilmente ottime, con una buona lavata è praticamente tornata come in origine, almeno esteriormente.

Questo splendido regalo non è stato il solo: nello stesso garage infatti il ragazzo ha trovato una Ferrari 308, due perle risalenti agli anni ‘80 ai tempi in cui il nonno del ragazzo possedeva una concessionaria di auto sportive ed esotiche. Che l’uomo abbia portato a casa le due vetture come “liquidazione”? Non lo sappiamo e non lo sapremo mai, così come non conosciamo quale sia stato il destino delle vetture dopo il ritrovamento, chissà che un giorno le auto non spuntino nel catalogo di qualche famosa casa d’aste…