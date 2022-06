Milano approva l'Area B a pagamento: il sindaco Sala però frena

Nel pomeriggio di ieri 31 maggio 2022 vi abbiamo raccontato di come il Comune di Milano stesse pensando a introdurre un pedaggio per la grande Area B (Milano pensa all'Area B a pagamento), la ZTL che copre quasi tutto il territorio cittadino hinterland escluso. L'emendamento è stato approvato ma la cosa non avverrà a breve...

Enrico Fedrighini di Lista Sala e Carlo Monguzzi di Europa Verde hanno presentato al consiglio comunale di Milano un emendamento al bilancio che parla di Area B a pagamento e di vantaggi per chi invece utilizza l'auto con più persone a bordo, il cosiddetto car pooling. Ebbene l'emendamento ha ottenuto 26 voti favorevoli, 12 contrari, a frenare il tutto però è il sindaco di Milano Beppe Sala, che ha dichiarato: "Al momento non penso si possa fare, ci penseremo più in là. Il controllo del traffico va fatto dando opportunità, prolungando le metropolitane e a volte dando divieti e partecipando ai costi. Al momento lasciamo tutto in stand-by, poi vedremo".

Si tratta dunque di una questione aperta, come ha confermato anche Filippo Barberis del Pd, che ha votato favorevolmente all'emendamento ma anche seguito Sala sul freno: "Bisogna ancora decidere sull'Area B a pagamento, il sindaco deve ancora pensarci, vedremo prossimamente". Ricordiamo che l'iniziativa è pensata per diminuire le auto in entrata in città da fuori, che "sono più di 600.000 al giorno e stanno aumentando".

L'idea non è di far cassa con i ticket con le auto entranti ma di offrire sconti e/o gratuità a chi utilizza l'auto in condivisione, con almeno due persone a bordo. Se ogni pendolare viaggiasse con almeno un collega a bordo si potrebbe dimezzare il traffico in entrata. Carlo Monguzzi ha commentato: "L'idea è che con più persone entri, meno paghi. Con due persone paghi meno, con tre o quattro persone a bordo non paghi nulla". Ci si sta concentrando sull'Area B perché è quella l'area critica: su 100 vetture che entrano in Area B, solo 9 continuano poi in Area C, bisogna dunque ridurre il traffico e lo smog nella ZTL più grande della città.