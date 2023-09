Approvato il Bonus Benzina: 80 euro una tantum a 1,3 milioni di famiglie

Lo avevamo anticipato ieri, adesso è arrivata la conferma: il governo Meloni ha approvato il tanto atteso Bonus Benzina, destinato però soltanto alle fasce di reddito più basse.

Secondo le regole del Bonus Benzina, potranno beneficiarne solo le famiglie con almeno tre componenti e ISEE fino a 15.000 euro. Il buono viene erogato solo una volta, è dunque Una Tantum, e vale 80 euro. Tale cifra viene caricata sulla carta ricaricabile cosiddetta Dedicata a te, già utilizzata per il carrello della spesa. Secondo le stime, il bonus andrà ad aiutare 1,3 milioni di famiglie italiane.

Ricordiamo che alla vigilia dell’approvazione del Bonus Benzina il Codacons aveva aspramente criticato l’iniziativa. La misura infatti è considerata inefficace a fronte dell’aumento dei prezzi verificatosi negli ultimi mesi. Nelle casse dello Stato sarebbero finiti 5,6 miliardi di euro tra IVA e accise, il Bonus Benzina invece sarebbe stato finanziato con “soli” 104 milioni di euro.

Con i prezzi attuali, il Codacons ha calcolato che il pieno di benzina possa arrivare a costare 228 euro in più all’anno rispetto allo scorso anno, con il gasolio si arriva a 329 euro in più, motivo per cui 80 euro una tantum sono considerati del tutto insufficienti.



Nel frattempo un nuovo sondaggio ha sancito che il caro benzina colpisce gli italiani ma pochi prendono provvedimenti.