Approvate le nuove batterie Amprius: avremo più autonomia a parità di peso

Come saranno le batterie per EV del futuro? Difficile rispondere oggi a questa domanda, sappiamo solo che saranno diverse da quelle attuali, più dense e molto probabilmente a stato solido, senza più chimica "liquida". Nel frattempo Amprius Technologies ha annunciato l'approvazione delle sue batterie agli ioni di litio ultra-dense.

Si tratta di batterie con anodo in silicio che possono conservare 500 Wh/kg, 1.300 Wh/l, cifre eccezionali che spesso fanno capolino in laboratorio ma che poi è difficile mantenere nei prodotti di serie. Un laboratorio indipendente di Beaverton, ovvero Mobile Power Solutions, ha ora testato le batterie in termini di conformità, sicurezza e performance, approvando di fatto i dati di Amprius Technologies - dunque queste batterie potrebbero essere utilizzate in prodotti di serie. Secondo i test, le batterie in questione sarebbero capaci di contenere 504 Wh/kg e >1321 Wh/l a 25 gradi centigradi.

Secondo Jon Bornstein, presidente di Amprius Lab, le batterie sviluppate dalla sua compagnia avrebbero un ciclo vitale superiore del 200% rispetto alle celle in grafite, pur essendo più compatte e leggere. Di fatto, le batterie Amprius sarebbero in grado di contenere più energia rispetto ad altre soluzioni a parità di ingombro. La società ha anche sviluppato una piattaforma che permette di scegliere la quantità di celle installate, insomma si possono creare diversi tagli di capacità. Nella pratica, significa che le elettriche dell'immediato futuro potrebbero pesare meno ma avere la medesima autonomia delle attuali; oppure, nel caso in cui si scelga di riempire tutta la piattaforma, ottenere lo stesso peso ma con molta più autonomia rispetto a oggi.

Ora bisognerà vedere se qualcuno vorrà acquistare questa tecnologia per utilizzarla a bordo dei propri veicoli; magari avremo le celle Amprius sulle auto elettriche di nuova generazione di parecchi marchi americani ed europei.