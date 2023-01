Approvata in Nevada la guida autonomia di Livello 3 di Mercedes: è la prima negli USA

Mercedes ha battuto Tesla nel proporre la guida autonoma di Livello 3 in anticipo rispetto all’azienda di Palo Alto, e oggi primeggia nuovamente sul suolo americano: il Nevada è il primo stato americano ad aver approvato la guida autonoma di livello 3, e Mercedes è diventata la prima casa a proporre questa tecnologia oltreoceano.

La casa della stella ha ricevuto il nulla osta sull’utilizzo del suo Drive Pilot, in quanto soddisfa i requisiti del Nevada Chapter 482A riguardante i veicoli a guida autonoma. Dunque, da questo momento, le uniche vetture abilitate ad utilizzare questo sistema saranno le nuove Mercedes EQS e Classe S (a proposito, a breve Mercedes-Benz abbandonerà la denominazione EQ per la gamma elettrica), i cui primi esemplari verranno consegnati per la metà dell’anno corrente.

Le auto in questione potranno circolare su tutto il territorio statunitense ovviamente, ma il sistema di guida autonoma sarà abilitato soltanto in Nevada, e funzionerà fino alla velocità massima di 40 miglia orarie (circa 64 km/h) per motivi di sicurezza e secondo le regole dello stato, anche se Mercedes ci tiene a precisare che il suo sistema è stato sviluppato per funzionare anche a velocità più elevate.

Quando ci sono le condizioni adatte all’utilizzo del Drive Pilot, il conducente verrà avvisato e a quel punto potrà attivare il sistema premendo il tasto apposito sul volante. L’auto gestirà in maniera autonomo l’acceleratore, i freni e lo sterzo, riconoscendo la segnaletica orizzontale e verticale, senza dimenticare che è in grado di effettuare eventuali manovra di schivata di un’ostacolo.

Un grande traguardo dunque per Mercedes, che dopo il Nevada dovrebbe ricevere l’approvazione anche da parte della California.