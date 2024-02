Apple Vision Pro usato per guidare in autostrada: sapevamo sarebbe successo

Tutti sapevamo che sarebbe successo, non pensavamo però che sarebbe passato così poco tempo dalla commercializzazione: qualcuno si è messo alla guida indossando il nuovo visore Apple Vision Pro, ora disponibile all’acquisto negli Stati Uniti.

Rilanciata su X dal tech entusiast Ben Geskin, l’impresa - per così dire - porta la firma dell’utente Dante (@lentinidante). Parliamo senza alcun dubbio del primo tentativo di guidare una vettura sfruttando la nuova “mixed reality” di Apple, che con il suo visore punta e mescolare in maniera sopraffina la realtà virtuale a quella aumentata. È vero che attraverso il visore è possibile vedere l’ambiente circostante, riprodotto in maniera fedele e con una latenza bassissima, tanto che Marcus Brownlee è riuscito a giocare a ping pong con il dispositivo sugli occhi, mettersi alla guida con il Vision Pro però è del tutto illegale e pericoloso.

Apple stessa specifica nel manuale del visore, all’interno del capitolo dedicato alla sicurezza, che è assolutamente vietato mettersi alla guida con il visore sugli occhi. La cosa è illegale praticamente in tutti gli Stati americani, non è possibile indossare neppure cuffie, figuriamoci un visore di mixed reality...

Tornando al video apparso su X, sembra che Dante abbia anche rischiato di farsi beccare da una pattuglia della polizia locale; quando nel video compaiono gli agenti però la vettura era fortunatamente ferma... Fosse stato beccato in autostrada, l’utente di X non avrebbe passato un bel quarto d’ora - e non è detto che il video stesso, ancora presente su X, non possa mettere nei guai l’utente “a posteriori”.