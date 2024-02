Apple Vision Pro alla guida, ci risiamo: ora tocca a un Tesla Cybertruck

Apple ha presentato il suo futuristico (e costosissimo) Vision Pro. Un visore che mescola elementi digitali al nostro mondo digitale, offrendo così un'esperienza inedita nel settore. Chiunque vorrebbe provarlo, però sarebbe meglio non farlo al volante di un Tesla Cybertruck...

A quanto pare esistono luoghi più consoni per provare a viaggiare al di fuori della realtà rispetto al sedile di guida di un gigantesco pick-up da oltre 3.000 kg di peso; ma negli USA potrebbero non pensarla così. O almeno, una persona potrebbe non pensarla così. Ma il Cybertruck è solamente l'ultimo dei pericolosissimi esperimenti realizzati da alcuni impavidi (o stupidi?) automobilisti statunitensi.

A partire dal 2 febbraio, infatti, i motorizzati d'oltreoceano sembrano essere impazziti; soprattutto i proprietari di Tesla. Per esempio, un ragazzo ha provato il visore a bordo di una Model Y , mettendo in chiaro che era stata precedentemente attivata la modalità di guida autonoma. Ma, a quanto pare, al poliziotto che lo ha fermato questo piccolo dettaglio non ha interessato molto, giustamente...



Comunque sia, l'ultimo episodio riguarda un Cybertruck, beccato in un video poi pubblicato su X (e diventato virale). Un filmato di pochi secondi che potrebbe mettere in cattiva luce sia Apple, sia il pick-up EV, e quest'ultimo certamente non ha bisogno di altre cattive pubblicità (Tesla Cybertruck, c'è un problema? Sembra che i copriruota si stacchino).

Forse dovrebbe nascere una nuova legge riguardo l'utilizzo di visori in auto, un po' come il divieto di utilizzare il cellulare alla guida, anche se formalmente è già illegale utilizzare dispositivi simili alla guida.