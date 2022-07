Apple TV+ annuncia serie TV su Enzo Ferrari con produzione italiana di alto livello

Su Everyeye Auto ci occupiamo esclusivamente di motori, elettrici e non, per le serie TV c'è ovviamente la nostra sezione apposita, oggi però ci tocca fare un'eccezione. Apple TV+ infatti realizzerà una serie dedicata al Drake Enzo Ferrari.

La notizia è di quelle importanti, poiché il prodotto sarebbe stato affidato a Steven Knight, un nome che agli addetti ai lavori dirà moltissimo: parliamo del regista e scrittore di Locke, dello sceneggiatore dello Spencer di Pablo Larrain, del creatore di Peaky Blinders. Alla base della serie TV ci sarà il libro Ferrari Rex di Luca Dal Monte, che sarà anche produttore esecutivo insieme a Stefano Sollima, che curerà anche la regia.

A proposito di produzione, dietro la nuova serie Ferrari di Apple TV+ c'è un team tutto italiano di prim'ordine, ovvero Lorenzo Mieli, Nicola Giuliano, Paolo Sorrentino, Giulio Marantonio e Lorenzo De Maio, con Luca Dal Monte che sarà anche consulente storico. A produrre formalmente Ferrari sarà Lorenzo Mieli per The Apartment Pictures (Fremantle) in coproduzione con Nicola Giuliano per Indigo Film e Fremantle.

A quanto si apprende, la serie racconterà la storia del Drake dal 1956 al 1961, anni segnati dalla morte del figlio Dino e dal rapporto burrascoso con Juan Manuel Fangio. Non vediamo davvero l'ora di saperne di più, nel frattempo per conoscere in dettaglio la vita del Drake vi consigliamo il nostro articolo Enzo Ferrari l'uomo dietro il mito del Cavallino Rampante di Maranello. Sempre sul medesimo argomento vi consigliamo Quando Ford provò ad acquistare Ferrari.