Apple ha speso più di 10 miliardi di dollari per il progetto della sua auto?

Come vi abbiamo già detto qualche giorno fa, la famosa Apple car non si farà più, benchè ciò abbia richiesto 10 anni di sviluppo e ben 10 miliardi di investimento complessivo.

Bloomberg riportò il 27 febbraio 2024 che Apple aveva ufficialmente interrotto il progetto dell'auto elettrica, con una comunicazione inviata ai dipendenti da Jeff Williams e Kevin Lynch, i responsabili del progetto. Anche se l'auto Apple non vedrà mai la luce, parte del lavoro svolto non andrà perso: molti membri del team verranno trasferiti nella divisione di intelligenza artificiale di Apple, applicando le conoscenze acquisite ad altri prodotti. Questo movimento interno sarebbe motivato dalla percezione che Apple sia rimasta indietro rispetto ad altri concorrenti nell'ambito dell'intelligenza artificiale.

Il New York Time ha provato a ricostruire il quadro della situazione: Apple avrebbe inizialmente cercato di entrare in competizione con Tesla producendo un'auto elettrica, ma successivamente ha virato verso la costruzione di un veicolo a guida autonoma. Per questo progetto, Apple ha coinvolto ingegneri provenienti da Porsche e dalla NASA, ma nonostante il lavoro di quattro diversi leader e molteplici visioni e concept, il risultato finale non è mai stato raggiunto secondo l'azienda di Cupertino; insomma nessuno di questi progetti avrebbe convinto Tim Cook.

Addirittura si parla di un'indiscrezione che suggerisce che, a un certo punto, Apple avrebbe pensato di acquisire direttamente Tesla e di aver avuto dei colloqui diretti con lo stesso Elon Musk. Più di 2.000 persone erano impiegate nel progetto "Titan" quando Apple ha deciso di annullarlo questa settimana. Se l'auto fosse arrivata sul mercato, si prevede che avrebbe superato i 100.000 dollari di costo. Tuttavia, alcune tecnologie automobilistiche sviluppate, come il tetto apribile per ridurre il calore solare e il parabrezza in grado di mostrare le indicazioni di guida, non saranno utilizzate.

Nonostante il fallimento nel settore automobilistico, Apple mantiene la sua forte presenza del mondo automotive attraverso il sistema CarPlay e continua a cercare modi per espandere la sua presenza digitale nell'industria automobilistica. Vi abbiamo infatti mostrato i cambiamenti all'interno del sistema CarPlay con l'introduzione di IOS 17. Apple sta infatti aggiornando Apple CarPlay con nuove funzionalità di navigazione, incluso il supporto per la visualizzazione della mappa sul quadro strumenti. Questo aggiornamento sarà disponibile con iOS 17.4 e renderà la navigazione più comoda per gli utenti. Numerosi marchi automobilistici stanno collaborando con Apple per rendere CarPlay più funzionale.