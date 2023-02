Apple ci riprova: ecco la nuova CarKey per aprire e accendere le auto con l'iPhone

Apple ci riprova con CarKey, l'applicazione che permette di aprire la propria auto direttamente dallo smartphone. Recentemente l'azienda di Cupertino ha lanciato una nuova applicazione dedicata, in fase di test, che mira ad espandere l'utilizzo della chiave digitale.

Quando la multinazionale americana ha lanciato la sua applicazione dedicata, molto probabilmente sperava di raggiungere un maggior numero di consensi. Al momento, infatti, Apple CarKey è utilizzata “solamente” da alcuni modelli BMW nonché da Kia e Genesis, due marchi che hanno affiancato i tedeschi nel 2022. Il successo non è stato quindi clamoroso anche perchè la Mela è abituata a ben altro, ma in ogni caso, come detto in apertura, l'azienda non si è data per vinta ed è ha recentemente lanciato un nuovo software.

Potrete trovarlo nell'App Store, ed è un'applicazione in fase di test che permette alle vetture di comunicare con la tecnologia near-field di Apple, e che è in grado di effettuare una serie di operazioni con le stesse auto. La “nuova” CarKey funziona tramite NFC e può essere utilizzata non solo per sbloccare la propria auto, sostituendosi quindi alla chiave, ma anche per avviare la stessa, condividere le chiavi della vettura con i famigliari, e molto altro ancora.

Obiettivo di Apple fare in modo che tale nuova app sia compatibile con più marchi possibile, e solo così facendo riuscirà a penetrare maggiormente il mercato rispetto a quanto fatto fino ad ora. Per aprire le portiere dell'auto con CarKey basta avvicinare il proprio iPhone e il gioco sarà fatto, una comodità davvero interessante tenendo conto che lo smartphone è sempre con noi e soprattutto sono molti coloro che camminano con il dispositivo sempre in mano.

E a proposito della Mela, si è spesso e volentieri parlato della possibilità che Cupertino realizzi una vettura, ma fino ad oggi nulla di ufficiale è mai trapelato. In ogni caso sarebbe già sorprendente il numero di consumatori che acquisterebbe Apple Car nonostante la stessa non esista. Da segnalare infine il recente lancio da parte di Porsche di PCCM Plus che installa Apple CarPlay anche nei modelli della casa di Stoccarda più datati.