Apple starebbe per presentare la sua prima auto, e VW non vede l'ora

Il mondo dell'automotive sta evolvendo a ritmi mai visti prima. Certo, le auto attuali sono assolutamente diverse da quelle in circolazione cento anni fa, ma mai prima d'ora avevamo assistito a un cambiamento radicale nella tipologia di alimentazione.

Quest'ultima però non è l'unica trasformazione che si sta palesando di recente, perché nel prossimo futuro vedremo quasi certamente l'esplosione dei sistemi di guida autonoma e una modifica integrale dell'abitacolo.

In questo senso, parecchi osservatori del mercato si aspettano che Apple possa dire la sua nell'industria in modo fragoroso. Avete letto bene: voci di corridoio sempre più insistenti affermano che il brand di Cupertino stia lavorando su un'autovettura per fare un clamoroso ingresso nel mercato automotive.

Gli ultimi rumor a tal proposito risalgono a poche settimane fa, e sottolineano la natura elettrica e automatizzata della eventuale macchina, da presentarsi nel corso del 2021. Al momento non c'è alcuna conferma ufficiale circa l'ipotesi, ma sembra che Volkswagen non sia particolarmente impensierita dall'idea.

Il CEO del colosso tedesco, Herbert Diess, non si è detto preoccupato dall'ingresso dei giganti del settore tech nel mercato delle auto, e anzi preferirebbe che costoro imprimessero un'accelerazione al cambiamento già messosi in moto, anche se non ha mai specificato a che tipo di innovazione si riferisse.

E' ovvio che, nonostante le dichiarazioni, un concorrente di tale caratura potrebbe rosicchiare grosse fette di mercato agli attuali brand storici, ma a giudicare dai primissimi suggerimenti è lecito aspettarsi che Apple si lanci a barra dritta verso i servizi di Guida Autonoma di Livello 3 pensati per le città più affollate. A tal proposito i render in fondo alla pagina, realizzati da Motor1, sono davvero accurati.

Nel frattempo, nel caso in cui foste interessati all'acquisto di un'auto elettrica, non esitiamo a rimandarvi al nostro speciale dedicato: ecco le EV da comprare con il 40 percento di sconto del Bonus Auto ISEE.