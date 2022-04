Apple prepara nuovo sistema operativo: arriverà sull'Apple Car?

In attesa del nuovo aggiornamento ad iOS 16, che si vocifera migliorerà una feature particolare introdotta con iOS 15, il gigante di Cupertino starebbe lavorando duramente per sviluppare un nuovo sistema operativo personalizzato per la futura entrata nel settore automotive.

Stando a quanto ripreso da Apple Insider, secondo alcuni recenti report scritti direttamente da fonti industriali Apple avrebbe quasi finito la pianificazione dello sviluppo di un sistema operativo per la futura Apple Car, automobile da tempo protagonista di una lunga serie di indiscrezioni di mercato.

Con l’intento di sfidare direttamente colossi come Tesla, la Mela vorrebbe realizzare un sistema operativo centralizzato per la sua vettura, ovverosia un sistema che riesca a gestire i controlli di guida e l'intrattenimento in maniera estremamente intuitiva. Ci sarà però una differenza chiave rispetto all’OS firmato dalla casa di Elon Musk: il sistema operativo targato Mela non sarà una versione personalizzata di Linux Ubuntu, bensì un sistema operativo proprietario realizzato praticamente da zero.

Le stesse fonti riprese da Apple Insider parlano poi di una collaborazione con una compagnia sudcoreana non specificata per lo sviluppo dei sensori per la guida autonoma, i quali andranno a comporre la Domain Control Unit (DCU).

Insomma, quello che oggi si potrebbe scherzosamente chiamare “iCarOS” sembra essere ufficialmente nei piani di Tim Cook e soci. Resteremo vigili per ulteriori novità al riguardo.

Nel mentre, gustatevi gli ultimi render della Apple Car.