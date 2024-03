Apple non si arrende con le auto: vuole trasformare CarPlay in un sistema operativo

Anche se il progetto della Apple Car è stato cancellato in una manciata di giorni dopo 10 anni di lavoro, la mela morsicata non sembra essersi arresa in campo automotive. Secondo un nuovo report a Cupertino vorrebbero trasformare Apple CarPlay in un vero e proprio sistema operativo.

La notizia non ci sconvolge più di tanto, anzi, è dalla presentazione di iOS 16 (oggi siamo ad iOS 17.4) che Apple CarPlay mira a controllare in toto gli schermi delle nostre auto. L’ultimo report uscito sul web pone però l’accento su un interessante aspetto: nelle intenzioni, Apple CarPlay avrebbe dovuto “prendere il controllo” dell’auto sfruttando sempre e comunque un iPhone connesso, ora invece si parla di vero e proprio sistema operativo, come Android Automotive.

La piattaforma open source di Android Automotive, che possiamo sfruttare sulle nuove auto Volvo, Polestar, Renault giusto per fare qualche esempio, concede all’utente di avere tutte le app e le funzioni di Android Auto senza però avere un telefono connesso. In questo modo l’integrazione è “assoluta”, Google Maps ad esempio è persino in grado di preventivare con quanta carica di batteria (in caso di veicolo elettrico) arriveremo a destinazione. Qualcuno potrebbe obiettare dicendo: oramai tutti abbiamo un telefono in tasca, abbiamo già tutto ciò che serve, bisogna però ammettere che connettere ogni volta il telefono all’auto può essere frustrante, per non parlare del consumo batteria, dei device che si surriscaldano per il passaggio dati (con il calore che spesso rovina la batteria anzitempi), dei problemi di disconnessione e quant’altro.

Avere un OS pulito, semplice, già integrato è una vera svolta, con Android Automotive infatti non sentiamo l’esigenza di usare Apple CarPlay, o di replicare ulteriormente Android Auto. Se Apple si è arresa sul fronte hardware, potrebbe non frenare sul fronte software, anche perché con l’integrazione “totale” di CarPlay+iPhone i produttori sono ancora parecchio in ritardo, per l’azienda sarebbe forse più immediato convincere direttamente i produttori a installare un sistema operativo nativo. Pensateci: un Apple CarPlay già installato in auto, da usare sul quadro strumenti come sullo schermo centrale, con la qualità, la stabilità e la cura grafica che la mela morsicata ripone in ogni suo prodotto. Potrebbe sicuramente essere un’idea “game changing”, anche se le incognite non sono poche, ad esempio gli utenti Android potrebbero non essere contenti di avere un OS Apple sulla loro vettura. Potrebbero sempre usare Android Auto ma qui torniamo al punto di partenza...

In ogni caso sembra proprio che la battaglia si stia spostando dall’hardware al software (in realtà è storia “vecchia”, ne abbiamo già parlato a fine 2022 con l’articolo Google e Apple vogliono controllare le nostre auto), con gli utenti che molto presto potrebbero scegliere la loro nuova auto anche in base al sistema operativo installato. Cosa pensate a riguardo?

