Apple lancia CarKey: l'auto si apre avvicinando iPhone e Apple Watch

Apple vuole trasformare iPhone e Apple Watch in una chiave digitale per auto. Ormai il piano è chiaro dopo la beta di iOS 13.4, il sistema operativo mobile della mela morsicata, e si chiama CarKey.

L'idea non è certo nuova, Tesla ad esempio utilizza già da anni una tecnologia simile. Impostando la sua app per smartphone, è possibile già oggi aprire e chiudere le portiere dell'auto semplicemente avvicinandosi o allontanandosi con il telefono in tasca. Il piano di Apple però è decisamente più ampio e coinvolge tutte le auto di nuova generazione dotate di tecnologia NFC.

Basterà configurare la propria chiave digitale tramite l'app Wallet di iPhone e Apple Watch per poi utilizzare i dispositivi per aprire l'auto. Chiaramente siamo ancora all'inizio dello sviluppo, sarà fondamentale che i grandi produttori auto collaborino con l'azienda di Cupertino per rendere i loro chip NFC compatibili con CarKey, è però un segno lampante di come cambierà l'industria auto a breve, con le nuove vetture che si apriranno appoggiando il telefono (o l'orologio) sulla portiera. Una tecnologia che andrebbe estesa anche a biciclette elettriche e monopattini elettrici, sarebbe una piccola rivoluzione, dispositivi che raramente a oggi hanno dispositivi di blocco (o bisogno di una chiave) una volta spenti.