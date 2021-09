Apple incontra Toyota per la sua auto elettrica: tutto ciò che sappiamo

La nuova auto elettrica di Apple sta diventando più misteriosa e affascinante del Sacro Graal. Nessuno l’ha mai vista, non si sa neanche se esiste davvero e se l’azienda californiana vuole realizzarla interamente o se sta soltanto sviluppando il software interno. Nonostante tutta questa incertezza, si vocifera di un possibile accordo con Toyota.

Negli ultimi mesi più volte gli uomini di Apple hanno “rischiato” di chiudere contratti milionari con altri produttori affermati del mercato - pensiamo soprattutto a Kia. Ora secondo DigiTimes Apple sarebbe in Asia per incontrare i vertici di Toyota e discutere di una potenziale partnership milionaria. L’obiettivo della mela morsicata è trovare un partner solido che possa aiutarla nel debutto nel mondo automotive, con il lancio della sua prima vettura elettrica nel 2024.



Purtroppo non abbiamo molti altri dettagli in merito, tutta la trattativa è super segreta, non sappiamo neppure se i due colossi si sono già incontrati o se lo faranno a breve. Di certo la vettura di Apple sarà 100% elettrica - e sembra quasi ironico che il colosso USA stia trattando con Toyota, ancora molto critica rispetto alle auto a batteria. I rumor comunque non finiscono qui: MacRumors ha riportato di un incontro fra Apple e i membri di SK Group e LG Electronics, avvenuto in Corea del Sud.



Probabilmente in questo caso si è parlato soprattutto di batterie e tecnologie del futuro, con Apple che negli ultimi tempi ha avuto comunque dialoghi con Nissan, Hyundai e Magna, senza però concludere niente di significativo. Ciò che comunque si percepisce è che Apple ha sicuramente qualcosa in ballo, probabilmente ha anche sviluppato una sua tecnologia per le batterie, anche se delegherà la produzione a terzi. Non vediamo l’ora di saperne di più. (Foto cover: Jan Peisert)