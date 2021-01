Apple e Hyundai firmeranno l'accordo per Apple Car a marzo, avvio produzione nel 2024?

Apple Car continua a essere protagonista di molteplici indiscrezioni di mercato in tutto il mondo: dopo il rapporto del Korea Economic Daily che dava il colosso di Cupertino in contatto con Hyundai per la produzione dei veicoli marchiati Mela, ora un’altra fonte è sicura che le parti firmeranno l’accordo a marzo e avvieranno la produzione nel 2024.

A riportarlo è il media sudcoreano Korea IT News, ripreso poi anche dall’agenzia di stampa Reuters, il quale afferma che Hyundai Motor e Apple, dopo avere concluso la trattativa per rendere ufficiale la partnership, molto probabilmente intenderanno lavorare per preparare un veicolo “versione beta” entro il 2022, sviluppando batterie d’alta qualità per estendere la portata e migliorare la sicurezza, ma anche affidandosi ai sensori LiDAR per permettere all’auto di navigare meglio su strada.

L’obiettivo, poi, sarà quello di portare la produzione nello stabilimento di Kia in Georgia, con circa 100.000 veicoli elettrici da lanciare nel 2024. Altre pubblicazioni parlavano però di un lancio nel 2027, dunque ora le fonti del settore si stanno ponendo alcune domande riguardo le novità che Apple e Hyundai (o qualsiasi sia l’azienda partner) intendono portare sul mercato automotive per competere con marchi già più che affermati come Tesla.

Tra l’altro, secondo Bloomberg Apple dovrebbe impiegare "almeno mezzo decennio" per lanciare l'automobile sul mercato. Il periodo di riferimento, dunque, sembrerebbe già abbastanza definito.