Apple ha davvero cancellato la sua auto? Gli indizi che spingono nella direzione opposta

Nella serata di martedì è giunto l'annuncio a sorpresa circa il fatto che Apple avesse abbandonato definitivamente il progetto relativo alla sua auto, trasferendo i lavoratori nella divisione intelligenza artificiale.

A sganciare la bomba è stato Bloomberg, fonte decisamente autorevole, ma secondo i tedeschi della Bild ha diffuso una notizia che potrebbe non corrispondere al vero: non è infatti così scontato che la Mela abbia definitivamente accantonato la sua auto nota come Project Titan.

Robin Horning, del quotidiano teutonico, premette che al momento non c'è stato alcun comunicato ufficiale di Apple che confermi l'indiscrezione di Bloomberg, di conseguenza fino a che ciò non avverrò il progetto potrebbe restare in piedi. Si può però obiettare il fatto che Cupertino non abbia mai ufficializzato la produzione di un'auto elettrica, di conseguenza potrebbe anche decidere di non uscire alla scoperto.

Altra questione che fa riflettere è il fatto che Apple abbia aumentato a dismisure i test drive in California nel 2023, triplicandoli, ed inoltre l'azienda americana starebbe intavolando discussioni con Hyundai per produrre la vettura nel 2028.

Sul fatto che 2.000 dipendenti che stavano lavorando al progetto siano stati spostati su nuove soluzioni legati all'IA, Robin Horning non ci vede nulla di strano, visto che “È del tutto normale che in un gigante della tecnologia come Apple, i dipartimenti lavorino su progetti diversi e non sappiano assolutamente nulla del lavoro degli altri team interni. Non è impossibile che un altro reparto stia lavorando all'iCar e collabori con un produttore di automobili”, scrive.

Ma ciò che fa storcere più il naso circa una dismissione dell'Apple Car è che negli ultimi tempi alcuni giganti della tecnologia sono entrati nel settore automotive, a cominciare da Xiaomi, che ha mostrato in questi giorni la sua SU7 Max a Barcellona. Huawei, invece, è al lavoro per costruire un'auto con Chery, mentre Sony sta collaborando con Honda. Che dire poi di Google, da tempo presente sulle auto con Android e nel contempo al lavoro sulla guida autonoma con il marchio Waymo, e nel gruppo non si può non citare Amazon, che oltre a fornire soluzioni cloud per BMW, sta lavorando ad un software per Stellantis.

Se è vero che Apple è presente ovviamente con Apple CarPlay, di certo ci si attende di più dal gigante di Cupertino in quanto ad impegno nel settore. “Apple – conclude Horning - ha sempre avuto un ruolo importante nel settore automobilistico e continuerà a farlo in futuro”. Staremo a vedere chi avrà ragione.