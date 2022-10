E se Apple costruisse una bici elettrica? L'indiscrezione bomba

Bloomberg ha appena lanciato un’indiscrezione clamorosa in merito ad Apple, che fra non molto potrebbe lanciare il prodotto più rivoluzionario dai tempi di iPhone. Un telefono o un computer con schermo pieghevole? Un’auto elettrica? Niente di tutto ciò: una bici elettrica.

Monopattini e biciclette elettriche sono ormai una realtà affermata, prodotti grazie ai quali sempre più persone in tutto il mondo si spostano nelle città senza inquinare e con costi di esercizio ridotti all’osso. Apple negli ultimi anni si è confermata azienda leader sul fronte della sostenibilità, costruendo un nuovo Apple Park con tutte le migliori tecnologie fotovoltaiche e di risparmio energetico, ha piantato alberi, eliminato le plastiche all’interno delle proprie confezioni (e così i caricabatterie di cui ormai siamo pieni), utilizzato sempre più materiali riciclati e riciclabili per i suoi nuovi prodotti.



Secondo Horace Dediu, esperto analista rumeno-americano specializzato proprio in mobilità elettrica e universo Apple, il passo successivo dell’azienda americana è sublimare il suo percorso di sostenibilità con la produzione di una e-bike. Sappiamo tutti come Apple si sia spesa alacremente negli ultimi anni per lavorare alla sua auto elettrica, del resto la società è piena di liquidità e può investire più di chiunque altro nel settore automotive (la gente comprerebbe la Apple Car anche senza averla mai vista). Produrre un’auto da zero però è molto difficile, Apple per farsi aiutare ha anche coinvolto decine di brand storici ma il percorso è ancora lungo.

Creare una e-bike sarebbe invece più immediato e sostenibile, Apple potrebbe produrre - sempre secondo Horace Dediu - un prodotto rivoluzionario capace di reinventare il modo con il quale gli uomini si relazionano al tempo e allo spazio. A oggi purtroppo non ci sono prove tangibili che Apple stia effettivamente lavorando a una bici elettrica, l’idea però in seno all’azienda circola da almeno 12 anni, quando la mela morsicata ha depositato un brevetto per un iPod integrato in una bici.



Oggi l’iPod neanche esiste più, esistono però le e-bike, l’IoT, l’Apple Watch e l’iPhone 14, con la società americana che potrebbe fondere tutto il suo know-how per creare un prodotto sempre connesso, capace di dialogare con altri prodotti, con la rete cellulare e con i satelliti, di chiamare i soccorsi in caso di bisogno, di fornire banalmente le indicazioni stradali in ambito urbano, di farci ritrovare la strada con una bussola. La micromobilità potrebbe effettivamente avere un boost inaspettato e un nuovo prodotto capace di dare uno scossone al mercato. Speriamo davvero che questa intuizione sia corretta - anche se visti i tempi che corrono non vorremmo immaginare il prezzo di un prodotto simile…