Apple sarebbe in contatto con Hyundai per la produzione delle Apple Car

A poche ore dal rapporto sulla possibile data di lancio di Apple Car, emerge un'altra indiscrezione importante. Secondo quanto riferito dal Korea Economic Daily, il colosso di Cupertino sarebbe in contatto con Hyndai per la produzione delle Apple Car.

L'articolo suggerisce che Apple si sarebbe affidata ad Hyundai non solo per la produzione della vettura vera e propria, ma anche per lo sviluppo di batterie. La Mela infatti non sarebbe in grado di raggiungere l'autonomia per le batterie in quanto richiedono costi enormi in termini di tecnologie ed impianti di produzione.

Anche in precedenza si era parlato della possibile partnership tra Apple ed un produttore di vetture per la produzione della propria Apple Car.

In una dichiarazione a CNBC, Hyundai ha confermato le trattative: "sappiamo che Apple sta discutendo con varie case automobilistiche a livello globali, inclusa Hyundai Motor. Poichè la discussione è nelle sue fasi iniziali, nulla è stato deciso" ha affermato un portavoce. Tuttavia, Bloomberg osserva che successivamente Hyundai ha rivisto la dichiarazione rimuovendo tutti i riferimenti ad altre case automobilistiche. Qualche ora dopo la prima dichiarazione, l'ufficio stampa di Hyundai ha diffuso un'altra dichiarazione che omette Apple: "abbiamo ricevuto richieste di potenziali collaborazioni da varie aziende per quanto riguarda lo sviluppo di veicoli elettrici autonomi. Non sono state prese decisioni poichè le discussioni sono nelle fasi iniziali".