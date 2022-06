Apple CarPlay wireless sulle Tesla Model 3 e Model Y con un display aggiuntivo

Le Tesla di Elon Musk hanno un sistema di infotainment talmente avanzato che Apple CarPlay e Android Auto sono del tutto superflui, almeno secondo gli ingegneri della grande T. Oggi però esiste un modo per avere Apple CarPlay wireless a bordo della propria Tesla - e il nostro amico Matteo Valenza ci spiega come fare.

Avere Apple CarPlay Wireless a bordo della propria Tesla sembra una sorta di sogno, eppure è possibile grazie a un dispositivo di terze parti. È una sorta di quadro strumenti che si aggancia appena dietro lo sterzo della Tesla Model 3 o della Model Y, entrambe sprovviste di cockpit digitale "ufficiale". Le dimensioni dello schermo sono da 9", inoltre la risoluzione è HD: 1920x720 pixel.

Supporta Apple CarPlay sia wireless che connesso via cavo USB-C, inoltre è compatibile con la visualizzazione Split Screen che vi mostra CarPlay sulla sinistra e i principali dati di marcia sulla destra. Se non volete usare CarPlay, potete sfruttare tutti e 9 i pollici del display per avere un classico quadro strumenti digitale, un elemento che di fatto manca alle Tesla originali e a cui diversi utenti non possono fare a meno - o che comunque trovano estremamente comodo su altre vetture. Si può ordinare online a circa 445 euro al cambio (costa 469 dollari), inoltre grazie a Matteo Valenza avete uno sconto del 10%.

