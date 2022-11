Apple CarPlay arriva sulle Tesla in un nuovo concept: che ne dite?

Le Tesla, come ormai sappiamo bene, non sono compatibili con Apple CarPlay e Android Auto. Una scelta aziendale ben precisa, che forza gli utenti a usare il potente software proprietario delle auto di Elon Musk. Non sappiamo se la smartphone replication verrà mai implementata, qualcuno però ha immaginato CarPlay a bordo di una Tesla.

Apple CarPlay si sta evolvendo parecchio dietro le quinte, lo scorso mese di giugno alla WWDC 2022 la mela morsicata ha mostrato come sarà il software del futuro (Apple CarPlay prende possesso della vettura), capace di prendere letteralmente possesso dell'intera automobile, dal quadro strumenti allo schermo centrale, comprese le funzioni del clima e la radio DAB. Ebbene qualcuno ha pensato di implementare, solo a livello di concept ovviamente, le nuove funzionalità di Apple CarPlay sul grande schermo centrale delle Tesla Model 3 e Model Y.

Autore dell'opera è il designer John Calkins, che ha così pubblicato sul web la sua personalissima Tesla CarPlay UI. Un'idea che mette non poca acquolina in bocca, lo schermo Tesla infatti si trasformerebbe in un iPhone gigante, o per meglio dire una sorta di iPad. Sulla sinistra avremmo le diverse applicazioni compatibili con CarPlay, sulla destra invece la mappa, mentre nel mezzo sarebbe possibile posizionare diversi widget a piacimento. Anche la mappa sulla destra potrebbe essere sostituita da altre app, insomma libertà assoluta.

Tutto fantastico, se non fosse che così facendo si andrebbe a perdere la tipica grafica in 3D del mondo attorno alla vettura, grande particolarità di Tesla che ci aiuta nel comprendere come funziona (e cosa vede) Autopilot. Vi piacerebbe Apple CarPlay integrato in questo modo sulle Tesla?