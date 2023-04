Apple CarPlay e Android Auto addio? 'Con i sistemi proprietari faremo mld di euro'

Cosa ne sarà in futuro di Apple CarPlay e Android Auto? Se fino a poco tempo fa i due sistemi operativi per l'infotainment delle vetture dominavano il mercato, oggi la situazione è un po' cambiata.

Le grandi case automobilistiche hanno infatti iniziato a sviluppare sempre di più i propri sistemi operativi per il “computer di bordo” delle vetture, di conseguenza le aziende stanno piano-piano abbandonando Big G e la Mela.

L'esempio più lampante è ovviamente Tesla, che da sempre gode di un suo software dedicato, ma di recente, notizia che ha fatto il giro del mondo, il colosso GM ha annunciato che sulle sue prossime auto non saranno più implementati sia CarPlay quanto Android Auto.

Siamo di fronte ad una rivoluzione? Ovviamente per le aziende sviluppare dei sistemi esclusivi rappresenta una fonte di guadagno oltre che di fidelizzazione, anche perchè con il ban dell'Ue dal 2035 di benzina e diesel, e una maggiore diffusione di auto elettriche, i servizi a bordo assumeranno sempre più importanza, con gli introiti che di conseguenza cresceranno.

Se da una parte Apple CarPlay e Android Auto sono molto versatili e soprattutto gratuiti, senza tenere conto della loro compatibilità con gli smartphone, dall'altra non garantiscono facili denari alle aziende automobilistiche.

“Crediamo che ci siano enormi possibilità di guadagno se offriamo ai nostri clienti servizi in abbonamento – ha detto senza troppi giri di parole Edward Kummer, a capo della Digital Division di GM - nel 2030 potrebbero generare un giro d’affari di 20 o anche 25 miliardi di dollari l’anno”.

Mike Himche, responsabile per la User Interface di GM, aggiunge: “Non vogliamo che l’esperienza a bordo delle nostre auto sia vincolata al fatto che i nostri clienti siano dotati o meno di un telefono cellulare”.

Bisognerà capire come reagirà il mercato, visto che la maggior parte degli automobilisti sarà maggiormente propenso ad utilizzare un ottimo servizio gratuito, piuttosto che un superlativo servizio a pagamento. Sarà inoltre fondamentale sviluppare dei software che siano all'altezza di quelli di Google e Apple, con alle spalle decenni di esperienza nel settore.

Proprio per questo, se da una parte alcune aziende stanno puntando sulla strada del software proprietario, dall'altra ve ne sono moltissime che invece hanno ammesso di voler continuare ad affidarsi ad Android e CarPlay. "Continueremo a offrire Apple Carplay e Android Auto perché i nostri clienti amano la possibilità di accedere facilmente alle proprie app ed in particolare i nostri clienti di veicoli elettrici", le parole di Alan Hall, portavoce di Ford, a The Verge.

Simile il pensiero di Honda: "I nostri clienti trovano valore nel nostro supporto di CarPlay, Android Auto e Google integrato e offriamo queste soluzioni connesse in tutta la nostra gamma. Continueremo a offrire una gamma di soluzioni interattive di alta qualità per fornire valore ai nostri clienti".

Così invece Hyundai, che ha spiegato di non avere "alcuna intenzione di interrompere l'offerta di AppleCar Play e Android Auto sui suoi veicoli, inclusi i veicoli elettrici", e lo stesso vale infine per BMW: "Sebbene ci siano vantaggi intrinseci nell'utilizzo del sistema di navigazione nativo, in particolare nei veicoli elettrici, BMW non ha intenzione al momento di limitare l'uso di Apple CarPlay o Android Auto".

I due sistemi operativi stanno quindi ancora dicendo la loro nel settore automobilistico: ma chi sta dominando fra Google e Apple?